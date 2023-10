“Non ho mai provato solitudine, ma…”: il primo post virale di Tiziano Ferro dopo il divorzio

Tiziano Ferro, il primo post dopo il divorzio. Il cantautore Tiziano Ferro sfoggia un paio di orecchie da coniglio, scattata da Margherita, “Biba”, avuta con il fratellino Andres insieme all’ormai ex marito Victor Allen. L’espressione assorta, malinconica, mentre sfoglia un libro. E il post che accompagna la foto parla di affetti e di solitudine.

Il cantautore Tiziano Ferro, il primo post dopo il divorzio. “Sono fortunato. Non ho mai conosciuto la vera solitudine. Pure qui, a decine di migliaia di chilometri da chi mi conosce davvero, ho sentito l’abbraccio potente che solo i veri amici sanno concederti. Questa è una settimana speciale per me: esce il mio primo romanzo. Sognavo uno scenario diverso per il giorno della sua nascita ma non importa. La valanga d’affetto che sto ricevendo è così potente da far rumore.

E quello, adesso, è tutto ciò di cui ho bisogno. Vi voglio bene!”

Il cantautore si trova negli Stati Uniti, dove è dovuto correre per realizzare tutti gli adempimenti conseguenti alla fine del matrimonio. Negli Usa vivono anche i due figli, che ha dichiarato di non poter far venire in Italia perché non hanno gli stessi diritti di cui godono oltreoceano. Anche se il percorso è maturato da tempo, l’improvvisa fine del matrimonio ha costretto il cantante ad annullare il tour italiano.