Il tema dello scontro tra l’Italia e gli altri Paesi europei sull’accoglienza dei migranti sempre al centro del dibattito politico. Stavolta a puntare il dito contro la mancata solidarietà dei nostri partner è niente di meno che Iva Zanicchi. La celebre artista, ospite di Paolo Del Debbio nell’ultima puntata di Dritto e rovescio, decide di cantarle in particolar modo alla Germania, colpevole a suo giudizio di pensare solo ai propri affari sulla pelle di migranti e cittadini italiani. Le sue sono parole di fuoco contro i nostri cugini teutonici.

Leggi anche: Migranti, Meloni rompe con l’Europa. Tutti contro tutti Migranti: Iva Zanicchi contro la Germania “Noi siamo un braccio nel Mediterraneo. – si sfoga così Iva Zanicchi sui migranti da Del Debbio – Poi il solito problema. L’Europa che si prende carico, la Germania che poi in questi ultimi tempi ha detto delle cose”. La cantante fa riferimento alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che sabato ha annunciato il rafforzamento dei controlli ai confini tedeschi. “Non si possono dire le parolacce, vero?”, domanda poi polemicamente al conduttore. “Ha fatto delle ca**ate. È onorevole che tu possa finanziare le navi che salvano i migranti in mare, ma poi dove li metti?”, si domanda quindi Iva Zanicchi perdendo definitivamente la pazienza contro il governo della Germania. “Dove li scarichi? Te li porti in Germania. Te li tieni te. Non li mandi in Italia che ne abbiamo già troppi”, affonda ulteriormente il colpo scatenando il fragoroso applauso del pubblico del talk show di Rete 4.

“Bisogna avere pietà di queste persone che muoiono in mare. – conclude poi Iva Zanicchi – Ma tu, nave tedesca, te ne devi prendere carico e teli porti là. Giorgia Meloni si sta battendo per questo. Bisogna essere duri. Andare in Europa e battere i pugni davvero. Facevano da padroni la Francia e la Germania e noi eravamo il fanalino di coda”.

