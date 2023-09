Esselunga, anche Giorgia Meloni commenta il nuovo spot e fa esplodere la polemica

Bufera social su Esselunga dopo la nuova pubblicità. La catena di supermercati è finita nel mirino degli haters per la decisione di mostrare nel video del nuovo spot una famiglia cosiddetta mono nucleo, cioè con i genitori separati. In questo caso si tratta di una madre separata e di sua figlia. C’è infatti chi ha sottolineato come la pubblicità colpevolizzi i genitori divorziati, o comunque tutte le famiglie che non rispecchiano i canoni di quella cosiddetta tradizionale. Nel dibattito si inserisce anche la premier Giorgia Meloni con un post su X che sta scatenando un putiferio.

Leggi anche: Esselunga, bufera sulla catena di supermercati dopo la nuova pubblicità

Leggi anche: Bersani incalza Giorgia Meloni a Dimartedì: “Ma un deficiente che paga le tasse cosa deve fare?”

Pubblicità Esselunga: il post di Giorgia Meloni

Il video della nuova pubblicità di Esselunga si apre con la scena in cui, mentre la donna fa la spesa al supermercato con la figlia, la piccola si allontana per andare a scegliere una pesca al reparto frutta. Poi la ragazzina donerà quel frutto al padre dicendo: “Questa te la manda la mamma”. Insomma, un tentativo della bambina di far riappacificare i genitori separati che è evidentemente piaciuto a Giorgia Meloni.

Leggo che questo spot avrebbe generato diverse polemiche e contestazioni. Io lo trovo molto bello e toccante. pic.twitter.com/l6EZNgLe0Q — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 27, 2023

Poi il video della nuova pubblicità di Esselunga si conclude con lo slogan: “Non c’è una spesa che non sia importante”. Peccato però che la campagna pubblicitaria, girata a Milano dall’agenzia creativa Small di New York, con la regia del francese Rudi Rosenberg, non sia piaciuta affatto a molti frequentatori dei social che, come già accennato, la considerano poco rispettosa nei confronti delle famiglie non tradizionali.