La tristezza di Marta Fascina: “Devi smetterla”

Marta Fascina inconsolabile. La compagna di Silvio Berlusconi, deceduto lo scorso giugno, non si fa vedere in pubblico dalla data dei funerali del leader. Sembra ormai una vedova inconsolabile. Il fratello di Silvio, Paolo Berlusconi, è intervenuto a Monza per sostenere la candidatura alle suppletive in Senato di Adriano Galliani, dicendo: “Silvio c’è sempre, ma ora basta con le lacrime“. Parlando di Fascina ha dichiarato: “Marta è inconsolabile, ma dovrà avere la forza anche lei di ritornare in Parlamento, perché è suo diritto e soprattutto suo dovere”. Fascina, infatti, dal 12 giugno non partecipa neanche più alle sedute dei deputati.

Marta Fascina e Silvio Berlusconi

L’ex compagna di Berlusconi, Marta Fascina, inconsolabile

La deputata ed ex compagna di Berlusconi, Marta Fascina, inconsolabile. Paolo Berlusconi ha proseguito il suo intervento: “è ora di smettere di piangere e dirci e dirvi che dobbiamo essere sereni e addirittura felici, perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Silvio, di amarlo e di viverlo”. Ha avuto lui il compito di chiudere l’evento di lancio della campagna elettorale di Adriano Galliani, candidato per le elezioni suppletive al collegio del Senato di Monza e della Brianza, al Teatro Binario 7. Un messaggio nei confronti di Fascina, pietrificata ormai da mesi dopo la morte del compagno.

Anche il segretario del partito fondato da Silvio Berlusconi, Antonio Tajani, ha indirizzato un pensiero a Fascina. Presentando la festa nazionale del partito a Paestum, in previsione per questo weekend, il ministro degli Esteri ha ribadito: “Se la famiglia Berlusconi vorrà dare un contributo saremo molto lieti di riceverlo, Marta?”