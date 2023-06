Addio a Pier Francesco Forleo: lutto in Rai

Pier Francesco Forleo, direttore della Direzione Diritti Sportivi della Rai, ci ha lasciati nella notte scorsa a Roma, all’età di 62 anni. La notizia ha colpito profondamente il mondo della Rai, che ha pubblicato un comunicato di cordoglio, e in particolare la moglie Elisabetta Francini, figlia della celebre conduttrice Mara Venier. Quest’ultima perde prematuramente suo genero, che ha lavorato nella Rai per oltre 25 anni.



Pier Francesco Forleo, originario di Firenze e classe 1962, dopo essersi laureato in Economia e Commercio, ha iniziato la sua carriera nel settore delle telecomunicazioni nel 1986 presso la Datamat SpA. Successivamente, si è dedicato all’assistenza ad aziende operanti nei settori della meccanica, dei trasporti aerei e navali. Nel 1997 è entrato a far parte della famiglia Rai, inizialmente nella struttura Reporting e Controllo Operativo della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo, per poi diventare controller della Divisione Radiofonia.



Dal 2002 al 2004 ha anche insegnato Economia Aziendale come docente presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Con la riorganizzazione aziendale della Rai nel 2004, è entrato a far parte della direzione Finanza e Pianificazione come Responsabile della struttura Radiofonia e Staff. Nel 2006 è stato nominato Direttore degli Acquisti, assumendo il coordinamento del Codice degli appalti pubblici nei processi aziendali di acquisto a partire dal 2010. A partire da marzo 2015, ricopriva il ruolo di Direttore della Direzione Diritti Sportivi.

La scomparsa di Pier Francesco Forleo, avvenuta nella notte di giovedì 8 maggio, lascia un vuoto incolmabile. Oltre alla moglie Elisabetta Ferracini, con cui era insieme dal 2007, lascia anche un profondo dolore nel cuore della famiglia Rai e di tutto il personale dell’azienda. In un comunicato ufficiale, la presidente Rai Marinella Soldi e l’amministratore delegato Roberto Sergio hanno espresso il loro sgomento per la perdita di Pier Francesco Forleo. Lo hanno definito un professionista impeccabile, con un’esperienza professionale solida e variegata, che rappresentava da anni un punto di riferimento nel settore cruciale dei Diritti sportivi all’interno dell’azienda. Hanno inviato le loro più sentite condoglianze ai familiari, a nome loro e di tutta l’azienda.



La scomparsa di Pier Francesco Forleo rappresenta una grande perdita per la Rai e per il mondo dello sport. La sua competenza e la sua dedizione alla professione lasceranno un’impronta indelebile nella memoria di coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare con lui. Il suo contributo nel campo dei diritti sportivi rimarrà un prezioso lascito, mentre amici, colleghi e familiari si uniscono nel dolore per questa triste e prematura perdita. Pier Francesco Forleo sarà ricordato come un professionista esemplare, un punto di riferimento nel settore dei diritti sportivi e una persona di grande integrità.



La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella Direzione Diritti Sportivi della Rai, dove ha contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla gestione di importanti accordi e acquisizioni nel campo dello sport. Il suo impegno e la sua passione hanno contribuito a garantire una copertura sportiva di qualità per il pubblico italiano.



Oltre al suo ruolo professionale, Pier Francesco Forleo era anche un marito amorevole e un membro stimato della famiglia di Elisabetta Francini, figlia di Mara Venier. La perdita di un caro congiunto è un dolore profondo che lascia una ferita nel cuore di coloro che lo amavano e che lo apprezzavano.



In questo momento di lutto, la Rai e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo si uniscono nel ricordare Pier Francesco Forleo con affetto e gratitudine. Il suo contributo nel campo dei diritti sportivi e il suo carattere impeccabile lasceranno un’impronta duratura nell’azienda e nella memoria di coloro che hanno avuto la fortuna di condividere il loro cammino con lui.



Pier Francesco Forleo sarà sempre ricordato come un professionista dedicato, un punto di riferimento e una figura di grande statura nel mondo dei diritti sportivi. La sua eredità continuerà ad ispirare le future generazioni di professionisti dello sport e a influenzare positivamente il panorama sportivo italiano.



La sua assenza sarà sentita profondamente, ma il suo spirito e la sua dedizione resteranno un faro di ispirazione per tutti coloro che lavorano nel campo dei media sportivi. Possa il suo animo riposare in pace, mentre la comunità della Rai e il mondo dello sport onorano la sua memoria e celebrano la sua straordinaria vita e carriera.