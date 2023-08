È morta Nancy Frangione, celebre attrice delle serie tv statunitensi. L’attrice statunitense Nancy Frangione, celebre protagonista di soap opera grazie ai suoi ruoli in “Destini,” “La valle dei pini,” e “Una vita da vivere,” ci ha lasciato il 18 agosto, all’età di 70 anni. La notizia del suo decesso è emersa solo recentemente ed è stata diffusa da “The Hollywood Reporter” e “Variety”. Nata il 10 luglio 1953 a Barnstable, nel Massachusetts, Nancy Frangione ha debuttato in televisione nel 1977 nel ruolo di Tara Martin in “La valle dei pini,” personaggio che ha continuato a interpretare in vari episodi fino al 1979.

Nancy Frangione negli anni settanta

La morte di Nancy Frangione

Addio alla star della tv, morta Nancy Frangione. Il suo ruolo più noto è stato quello di Cecile de Poulignac in “Destini,” inizialmente interpretato dal 1980 al 1986, e poi ripreso in alcuni episodi nel 1995. Nel contesto di “Destini,” è stata una cattiva intrigante coinvolta in un triangolo amoroso con Blaine (Laura Malone) e Sandy (Christopher Rich). Per la sua interpretazione, ha vinto il prestigioso premio Outstanding Villainess Award di Soap Opera Digest.

Nel 1985, ha preso il posto di Andrea Evans nel ruolo di Tina Lord in “Una vita da vivere.” Altri suoi crediti televisivi includono Marsha in “La tata,” oltre a ruoli da ospite in “Buck Rogers,” “Matlock,” e “Autostop per il cielo.” Nel campo cinematografico, Nancy è apparsa come Bonnie in “Sharing Richard” (1988) e come Maggie in “In trappola di morte” (1990). Oltre alla sua carriera cinematografica e televisiva, l’attrice ha recitato anche a Broadway nel 1974, in uno spettacolo intitolato “Equus.”