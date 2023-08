Muore bambino punto da un calabrone. Un bambino tedesco di 9 anni è morto per uno shock anafilattico mentre era in vacanza con i genitori a Costa Vescovato. La tragedia si è verificata nella zona della Cooperativa Valli Unite, dove la famiglia del bambino alloggiava. Erano arrivati nel Tortonese da Norimberga, poiché la madre del bambino desiderava tornare nei luoghi dove aveva trascorso alcune estati durante la sua infanzia. Tutto è accaduto in pochi istanti. Il bambino ha subito un arresto cardiaco a causa del veleno iniettato dall0insetto. Per un breve momento, il cuore ha ripreso a battere, ma purtroppo, successivamente, non c’è stato nulla da fare.

