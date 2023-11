La cultura e il mondo dello spettacolo italiano piangono la scomparsa di Anna Kanakis, attrice ed ex modella, scomparsa ieri all’età di 61 anni. Nel 1977, in tenera età, venne eletta Miss Italia, diventando la più giovane a conseguire tale titolo dopo una modifica del regolamento che le permise di partecipare a soli 15 anni. Partecipò anche a Miss Universo nel 1981, proseguendo poi la carriera come modella.

Una carriera longeva nel mondo del cinema

Padre greco, ingegnere originario di Creta e madre avvocato originaria di Tortorici. Nel mondo del cinema, esordì con piccoli ruoli nella commedia brillante e successivamente ottenne un ruolo drammatico di rilievo nei panni di una brigantessa nel film “o Rè“, diretto da Luigi Magni e condividendo la scena con Giancarlo Giannini e Ornella Muti.

La sua carriera cinematografica include oltre trenta partecipazioni tra film e fiction sia in Italia che all’estero, con una forte presenza nelle commedie degli anni Ottanta, lavorando con registi come Castellano e Pipolo e Sergio Martino in film come “Attila flagello di Dio” (1982), “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio” (1983), e “Acapulco, prima spiaggia… a sinistra” (1983). La televisione le ha offerto ruoli da coprotagonista in produzioni come “Vento di ponente” (2002) e “La terza verità” (2007).

Ma la sua vera passione era la scrittura

Negli ultimi anni si era dedicata prevalentemente alla scrittura: ha pubblicato tre romanzi, il primo dei quali, ‘Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand‘, uscito nel 2010, seguito da ‘L’amante di Goebbels‘ nel 2011, che narra la storia vera di Lída Baarová, e ‘Non giudicarmi‘, uscito nel 2022, che racconta la vita del barone Jacques d’Adelsward Fersen.

Si è sposata due volte

Anna si è sposata due volte: la prima con il musicista Claudio Simonetti nel 1981, conclusosi poi con un divorzio, e il secondo con il veneziano Marco Merati Foscarini, discendente di Marco Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia, con il quale è rimasta fino alla sua morte.

L’annuncio della sua scomparsa è stato diffuso dal marito, e i funerali si terranno il 23 novembre alle 15 nella chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma.

Anna Kanakis lascia un’impronta indelebile nel panorama culturale italiano.