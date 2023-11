Anna Kanakis in una foto recente e all’indomani della vittoria del titolo di Miss Italia

L’ex modella e attrice Anna Kanakis sarebbe morta per leucemia, come confermato dal marito. La notizia scuote il mondo dello spettacolo italiano, per il decesso di una donna molto amata a soli 61 anni. Nel 1977, Kanaki è diventata la ragazza più giovane di sempre a fregiarsi del titolo di Miss Italia, aveva 15 anni. Secondo quanto raccontato da lei stessa, fu il regista e produttore Giuseppe Tornatore a indirizzarla verso la carriera cinematografica. La notizia del decesso è di poche ore fa, ma non erano state rese note le cause. Adesso, però, inizia ad emergere qualche informazione.

Anna Kanakis, icona di bellezza

Anna Kanakis, una vita di successi e di bellezza

Dotata di una bellezza naturale e straordinaria, Anna Kanakis ha sempre vissuto nel riserbo. Fece il suo esordio nella mondanità come modella e poi iniziò la carriera di attrice. Partecipò a circa una trentina tra film e fiction televisive. Un cult la sua presenza nel cast di “Attila, flagello di Dio” (1982), “Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio “(1983). Il suo esordio negli anni Ottanta al cinema avvenne con “O’ Re”, al fianco di Giancarlo Giannini e Ornella Muti. Anna Kanakis ha anche lavorato al fianco del grande Alberto Sordi ne L’avaro. L’attrice si è anche cimentata con la scrittura di libri di successo: “Sei così mia quando dormi. L’ultimo scandaloso amore di George Sand”; “L’amante di Goebbels” e “Non giudicarmi”.

A confermare la notizia che il decesso sarebbe stato causato di una malattia durata sette mesi sarebbe stato proprio il marito, Marco Merati Foscarini. Inoltre era in cura presso un centro specializzato in patologia ematologiche. Il suo messaggio personale per il sostegno all’Associazione italiana per la lotta alla leucemia (Ail):

La data dei funerali di Anna Kanakis

L’ex modella e attrice riceverà le onoranze funebri domani, giovedì 23 novembre, nella chiesa di San Salvatore in Lauro. Kanakis era italo-greca, il padre, ellenico, a mamma siciliana.

Che cos’è la leucemia

La leucemia è una forma di cancro che colpisce le cellule del sangue, in particolare quelle che risiedono nel midollo osseo. È caratterizzata da una proliferazione incontrollata di cellule staminali ematopoietiche, che porta a una trasformazione neoplastica di un precursore di una cellula emopoietica, risultando in un numero elevato di globuli bianchi nel sangue e nel midollo osseo​​​​. Questa condizione maligna porta alla produzione eccessiva di leucociti immaturi o anormali, sopprimendo la produzione di cellule normali del sangue e causando sintomi correlati alle citopenie, come anemia, infezioni frequenti, stanchezza, febbre e tendenza a ematosi​​​​.

Il termine “leucemia” deriva dal greco “leucòs” che significa bianco, riflettendo l’aspetto dei globuli bianchi sotto il microscopio. I diversi tipi di leucemia sono classificati in base al tipo di cellula che diventa cancerosa e alla velocità di crescita della malattia, che può essere acuta o cronica. Mentre alcuni tipi di leucemia possono essere curati, altri possono solo essere controllati​​.