Addio Guia, chi è la studentessa di 17 anni morta in Spagna per un terribile incidente

Guia Moretti è morta a 17 anni in un incidente stradale in Spagna. La giovane era di Desenzano dal Garda, in provincia di Brescia, ma aveva deciso di frequentare il quarto anno di liceo all’estero per perfezionare il suo spagnolo.

La giovane era in auto con la coppia che la ospitava ma un violento frontale avvenuto a Santa Maria de la Alameda, sulla strada per Madrid, non le ha lasciato scampo.

Morta la coppia che era in auto con Guia

Morta anche la famiglia che era in auto con Guia: un uomo e una donna di 56 e 57 anni. Nella stessa macchina c’erano anche altre due ragazze, di 16 e 18 anni. Le due giovani sono ricoverate in condizioni gravissime.

Subito dopo lo schianto, i soccorritori sono arrivati immediatamente sul posto. Ora sulle dinamiche dell’incidente sono al lavoro le forze dell’ordine.

Il ricordo dei compagni di classe

I compagni di classe del liceo Bagatta in una nota pubblicata da Bresciaoggi, hanno voluto ricordarla: “Oggi è venuta a mancare una studentessa della nostra scuola, Guia Moretti. Vi preghiamo di stringervi al dolore della famiglia di Guia e della sua classe, la 4A Linguistico, chiedendo all’insegnante della vostra prima ora di fare 3 minuti di silenzio. La situazione è delicata, molti di noi stentano ancora a realizzare quanto accaduto. Faremo in modo di organizzare una cerimonia commemorativa. Che la terra ti sia lieve, ci mancherai tanto”.

