Il mondo dello spettacolo piange per la morte di Fritz Wepper, celebre soprattutto per aver interpretato il personaggio di Harry Klein, l’indimenticabile assistente dell’ispettore Stephan Derrick nella storica serie televisiva ‘L’ispettore Derrick’. L’attore tedesco è deceduto lunedì 25 marzo all’età di 82 anni in una casa di riposo in Baviera, dopo una lunga battaglia contro un tumore.

La carriera di Fritz Wepper

Nato a Monaco di Baviera il 17 agosto 1941, Wepper ha iniziato la sua carriera artistica da bambino, facendo la sua prima apparizione a teatro nel 1952 in “Peter Pan” e debuttando nel mondo del cinema nel 1959 con “Il ponte” di Bernhard Wicki. Tuttavia, è stato il ruolo di Harry Klein che lo ha reso un volto noto al pubblico internazionale, grazie alla popolarità della serie “L’ispettore Derrick”, trasmessa ininterrottamente per 24 anni e vista in tutto il mondo.

Prima di diventare l’assistente dell’ispettore Derrick, Wepper aveva già interpretato il personaggio di Klein nella serie “Der Kommissar”, evidenziando una continuità professionale unica. La sua carriera non si è limitata alla televisione; nel 1972, ha recitato accanto a Liza Minnelli in “Cabaret”, film vincitore di otto premi Oscar, sotto la regia di Bob Fosse. Ha anche lavorato in “Un ciclone in convento”, telefilm molto seguito in Italia, e in “Omicidi nell’alta società” insieme alla figlia Sophie Wepper.

Wepper lascia un’eredità professionale ricca di successi e una vita personale caratterizzata da profonde relazioni affettive, come quelle con la sua prima moglie Angela von Morgen e con Susanne Kellermann, madre della sua ultima figlia. La sua scomparsa segna la fine di un’era per i fan di “L’ispettore Derrick” e per tutti coloro che hanno apprezzato il suo lavoro sullo schermo. Il suo contributo al mondo della televisione e del cinema sarà ricordato con affetto e ammirazione. Fritz Wepper, con il suo talento e la sua dedizione, ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura popolare, diventando un simbolo della televisione di qualità e dell’arte della recitazione.

