Addio taxi e auto private. La rivoluzione partita dagli Usa che potrebbe presto riguardarci da vicino

Arriverà davvero il giorno in cui diremo addio alle auto guidate dall’uomo? Uno scenario suggestivo e che però è già realtà, almeno nella Silicon Valley. Tre giornalisti del New York Times hanno infatti sperimentato il prototipo di Waymo, la prima auto a guida autonoma progettata da Alphabet, società madre di Google. Dal 21 agosto, d’altronde, la società permette già ai clienti di pagare per le corse nelle sue Jaguar senza conducente a San Francisco. Cominciamo col dire che i tre giornalisti tecnologici inviati dal New York Times per testare il servizio, Tripp Mickle, Mike Isaac e Yiwen Lu, sono ancora vivi. Tra i cronisti che hanno provato il servizio, Tripp Mickle ha raccontato: “Quando l’auto si è avvicinata a un autocarro con cassone ribaltabile che stava bloccando il traffico, mi sono chiesto se si sarebbe schiantata contro il camion o se si sarebbe fermata”. Il modello però si sarebbe invece mosso con millimetrica precisione. (Continua a leggere dopo la foto)

Il secondo a salire sull’auto è stato Mike Isaac, autore di “Super Pumped: The Battle for Uber”, che si è detto “favorevolmente colpito allorché l’auto ha riconosciuto due camion parcheggiati male, talmente male che bloccavano un lato di Broderick Street. A quel punto il prototipo si è spostato nell’altra corsia: “È quello che avrei fatto io, Una sola pecca, ancora nel secondo racconto, è che ci sono voluti circa tre minuti per trovare uno spazio per accostare”. (Continua a leggere dopo la foto)