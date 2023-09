Al via l’anno scolastico: tutte le date da ricordare. Con i ponti…

Con la fine delle vacanze estive, il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l’inizio ufficiale dell’anno scolastico con un messaggio toccante su Twitter: “Oggi ufficialmente si apre l’anno scolastico. Sarà un anno di importanti novità.” Ha ringraziato il personale della scuola, evidenziando l’importanza del loro ruolo per il futuro dei giovani. Ha anche esortato gli studenti e la comunità scolastica a promuovere la cultura del rispetto, dell’impegno e della solidarietà.



L’inizio delle lezioni, tuttavia, vedrà un calendario sfasato nelle varie regioni italiane. Il Piemonte, il Trentino e la Valle d’Aosta daranno il via ufficiale alle lezioni l’11 settembre 2023. Saranno seguiti dalla Lombardia il 12 settembre e da altre otto regioni il 13 settembre. Il 14 settembre sarà il turno della Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna, mentre l’Emilia Romagna, la Toscana e il Lazio cominceranno il 15 settembre.



Le vacanze festive vedranno un’interruzione per Natale dal 23 dicembre al 6 gennaio 2024 e per Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024. La conclusione dell’anno scolastico varierà tra l’8 e l’11 giugno 2024 a seconda delle regioni.



Il calendario 2023-24 prevede diversi ponti e festività. Tra queste:



2 novembre: festa di Ognissanti, con pausa in varie regioni tra cui Basilicata, Calabria e Campania.

8-9 dicembre 2023: Immacolata Concezione, con sosta in regioni come Abruzzo, Basilicata e Piemonte.

Ponte per la festa della liberazione il 26 e 27 aprile in alcune regioni come Calabria, Campania e Piemonte.

Ponte per il 1° maggio il 29 e 30 aprile in Liguria e Molise.

A queste festività si aggiungono le classiche date del calendario, come il 1° novembre, l’8 dicembre, Natale, Capodanno, Epifania, il lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e la festa del Santo Patrono.



Il nuovo anno scolastico si preannuncia ricco di impegni, novità e giorni di pausa. Un augurio a tutti gli studenti, insegnanti e personale scolastico per un anno produttivo e sereno.