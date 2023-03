Un’automobile piomba tra la folla nel parcheggio dell’aeroporto di Colonia-Bonn, in Germania. Terrore tra i passeggeri dello scalo, anche se al momento il bilancio provvisorio non fa registrare vittime, ma soltanto cinque o sei feriti, di cui due sarebbero agenti di polizia secondo un portavoce delle forze dell’ordine. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Nessuno dei feriti sarebbe comunque in pericolo di vita.

Panico all’aeroporto di Colonia

Alla guida dell’automobile presa a noleggio c’era un uomo. Ma, secondo il racconto di alcuni testimoni oculari, quando ha iniziato ad accelerare molte persone se ne sono accorte e hanno fatto in tempo a spostarsi. L’autista del mezzo è stato subito arrestato e portato in ospedale a Colonia dove è stato sottoposto ad alcuni esami psichici. Pare infatti che soffrisse di disturbi mentali.

“Sembra che abbia intenzionalmente speronato diverse auto e investito dei pedoni, che non sono riusciti a togliersi dalla traiettoria dell’auto”, ha spiegato il portavoce della polizia. Secondo le forze dell’ordine, inoltre, il conducente dell’automobile impazzita, un uomo di 57 anni, avrebbe ferito lievemente altri due agenti mentre si opponeva con violenza all’arresto. Esclusa quindi, almeno per il momento, qualsiasi pista che possa far pensare ad un atto di terrorismo. Anche se la città di Colonia è ancora scossa da quanto accaduto all’aeroporto. Il gesto sconsiderato di quell’uomo, che alla fine è andato a schiantarsi contro altre auto parcheggiate, poteva infatti provocare conseguenze ben peggiori.