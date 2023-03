“Fate gli scontrini?”: l’inviato di Striscia aggredito al bar dell’Agenzia delle Entrate

Il colmo dei colmi sarebbe che il bar che si trova all’interno di una sede dell’Agenzia delle Entrate non faccia gli scontrini. E invece pare proprio che questa circostanza si verifichi quotidianamente da anni. Secondo quanto denuncia Striscia la Notizia, il programma satirico di Canale 5 ideato da Antonio Ricci, il bar all’interno dell’Agenzia delle Entrate Eur 6 di Roma, in zona Torrino, non ci penserebbe proprio ad emettere la ricevuta fiscale. E così l’inviato Jimmy Ghione è andato a controllare insieme alla sua troupe. Ma per loro è finita male: calci, botte e spintoni.

Jimmy Ghione aggredito nel bar dell’Agenzia delle Entrate

Durante la puntata di Striscia la Notizia andata in onda martedì 21 marzo, l’inviato Jimmy Ghione si reca nella sede romana dell’Agenzia delle Entrate nel quartiere Eur. La sua intenzione è quella di verificare se il bar che si trova all’interno emetta gli scontrini fiscali. Lo stesso locale era già stato attenzionato da Ghione nel 2018. E anche in quell’occasione era finita con gli insulti del proprietario indirizzati a lui e ai suoi collaboratori.



Stavolta la reazione del titolare del bar è stata anche più violenta. “Prendo un coltello e l’ammazzo”, minaccia l’uomo mentre spinge con forza il microfono contro la testa di Jimmy Ghione. Intanto il cameraman di Striscia la Notizia viene spinto contro le sedie che si trovano nel locale e cade pesantemente a terra. Il giornalista però non si lascia intimorire e incalza il proprietario. “Lei deve preoccuparsi di fare gli scontrini, non reagire così”, lo bacchetta.