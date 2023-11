Il mondo del calcio tedesco è sotto shock per la notizia della inaspettata morte di Agyemang Diawusie. Il calciatore aveva soltanto 25 anni e militava nella squadra dello Jahn Regensburg. Secondo quanto si apprende da fonti locali, il ragazzo sarebbe morto per cause naturali. “I nostri pensieri sono con la famiglia, i parenti, gli amici intimi e i compagni di Agyemang. A causa della terribile situazione e in segno di rispetto per la sua famiglia, chiediamo che la loro privacy sia rispettata”, si legge nel comunicato reso pubblico dal suo club.

Leggi anche: Valentin Poroye, il calciatore muore a 20 anni: lutto devastante

Resta per il momento il mistero su quali siano state le vere cause della morte di Agyemang Diawusie. Qualche addetto ai lavori sostiene si sia trattato di un malore improvviso. Ma soltanto l’autopsia potrà aiutare a chiarire tutti i dubbi sulla tragica scomparsa del calciatore dello Jahn Regensburg.

Agyemang Diawusie aveva iniziato la sua carriera proprio nelle giovanili dello Jahn Regensburg. Lo scorso luglio aveva fatto ritorno nel club di Ratisbona che oggi milita in terza divisione tedesca. Tra gli altri club in cui ha militato ci sono RB Leipzig, Wehen Wiesbaden e Dynamo Dresda.

Nel corso di questa stagione il calciatore aveva collezionato 12 presenze con la sua squadra. Ma stranamente non era stato inserito nella rosa della partita dsputata domenica scorsa contro il Dresda. Diversi club della Bundesliga, tra cui Bayern Monaco, VfB Stoccarda e Hoffenheim, hanno espresso le loro pubbliche condoglianze alla famiglia di Agyemang Diawusie.

Leggi anche: Calcio, l’ex calciatore del Brescia Cedric Roussel morto per un malore improvviso