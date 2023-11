Il mondo del calcio francese è rimasto sconvolto dalla terribile notizia della scomparsa di Valentin Poroye, ex calciatore delle squadre giovanili del LOSC Lille, che è morto prematuramente a soli 20 anni. Dopo aver giocato nelle formazioni di FC Santes, IC Lambersart e Wasquehal, Poroye si era fatto notare nelle giovanili del Lille, contribuendo a una indimenticabile stagione culminata con la conquista di un campionato senza subire alcuna sconfitta. Successivamente, la sua carriera lo aveva condotto all’Olympique Marcquois, mantenendo allo stesso tempo la sua passione per il calcio e impegnandosi negli studi di marketing e eventi sportivi.

L’annuncio della sua prematura scomparsa ha generato un profondo cordoglio nel mondo dello sport, con il Lille e l’intera Ligue 1 francese che hanno voluto rendere un ultimo omaggio alla sua memoria. La perdita di Poroye, di cui ancora non sono chiare le cause della morte, lascia un vuoto nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e ammirato, evidenziando la fragile natura della vita, persino per i giovani e talentuosi atleti.

