George Chigova

Lutto nel mondo del calcio. Muore il portiere George Chigova, 32 anni. Era l’estremo difensore della nazionale dello Zimbabwe, con cui aveva totalizzato otto presenze. A dare la triste notizia è il Daily Mail. Il calciatore, da quanto si apprende, è deceduto nella propria abitazione in Sud Africa a causa di un malore. A luglio il giocatore aveva avuto un altro infarto.

Leggi anche: Tardelli rinvia il matrimonio con Myrta Merlino

Leggi anche: Il calciatore Valentin Poroye muore a 20 anni.

Il ricordo di Chigova

Restano da approfondire le cause circa la morte di Chigova, ma a luglio il giocatore era stato colto da un infarto che lo aveva debilitato. Veniva soprannominato il “gigante buono” per via del fisico imponente: ben 195 cm di altezza. Ma, chiunque l’abbia conosciuto, sostiene che la caratteristica migliore di George era il sorriso.

“George era un grande uomo del club, un gigante buono amato dai giocatori attuali ed ex e da tutti nel club – scrive il suo ultimo club in un tweet – Anche se il suo periodo ufficiale con il SuperSport United è terminato nel giugno 2023, era un visitatore abituale del campo di allenamento e dello stadio per sostenere la squadra”.

Il gigante buono

Chigova era noto nel mondo del calcio africano per i suoi trascorsi tra Polokwane e SuperSport United nella prima divisione. Ed è proprio lo SuperSport United, che attraverso i canali social, ha voluto ricordarlo con un pensiero: “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici sia in Sud Africa che in Zimbabawe durante questo momento difficile e molto triste. Possa la sua anima riposare in pace”.