Myrta Merlino

Una rivelazione che atterrisce Myrta Merlino, che ci teneva. Il suo compagno Marco Tardelli, intervistato da Diva e Donna, le dà una brutta notizia. Il campione del mondo del 1982, pur ammettendo di stare benissimo con lei e di amarla profondamente, fa sapere di non avere alcuna intenzione di sposarla. Matrimonio rinviato dunque tra i due. Marco Tardelli racconta a Diva e Donna che vive a Roma per amore di Myrta Merlino e per sua figlia Sara. “Devo fare il nonno. – rivela l’ex calciatore – Mi diverte, ma non sono ancora dentro nel ruolo. Li vado a trovare i miei nipotini, ci parlo, sono carini, a volte un po’ cafoni, ma non sono molto identificato come nonno. Non sono ossessionato dal tempo che passa. Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”.

Marco Tardelli e Myrta Merlino

Marco Tardelli rinvia il matrimonio con Myrta Merlino

“Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile. Non lo è perché per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato. Io preferisco avere accanto donne di personalità. Vuoi mettere? Ci puoi litigare. Puoi imparare. Puoi aggiungere l’ammirazione all’amore”.

“Donne come Myrta Merlino mi aiutano, come io aiuto loro. Con lei ci confrontiamo su tutto. Mi aiuta a crescere. Di lei continua a stupirmi la grande professionalità che ha sempre. Non molla mai di un’unghia. Implacabile. E anche la sua generosità. Quando si tratta di aiutare amici e conoscenti non si tira mai indietro”. Il cronista gli domanda quando si sposeranno. E lui replica secco: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco. Myrta invece sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo”.