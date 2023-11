Sei anni fa quel gesto, Gianluca muore a 12 anni di leucemia: l’ultima struggente richiesta al papà

Gianluca Cenedese purtroppo non ci è riuscito e alla fine si è dovuto arrendere. Il ragazzo originario di Maserada, vicino Padova, è morto a soli 12 anni, stroncato da una grave forma di leucemia contro la quale aveva combattuto per tanti anni dimostrando un coraggio fuori dal comune. In tutti questi anni il papà Renzo è rimasto sempre accanto a lui. La loro commovente storia era diventata nota in tutto il Paese sei anni fa, quando i colleghi di Renzo gli avevano ceduto le loro ferie per permettergli di assistere per sei mesi il figlio, a seguito della tragica notizia del ritorno della leucemia, diagnosticata per la prima volta nel 2013, quando Gianluca aveva soltanto due anni, e che sembrava scomparsa nel 2015.

Gianluca Cenedese morto di leucemia dopo una lunga lotta

Gianluca Cenedese è dunque morto ieri, mercoledì 15 novembre, all’ospedale di Padova dove era ricoverato da tempo. Il ragazzo viene descritto da tutti come molto coraggioso e deciso a sconfiggere la leucemia. Purtroppo però la malattia è stata più forte di lui e adesso a piangerlo sono rimasti il papà Renzo, la mamma Manuela e la sorella Giorgia, oltre a tantissimi amici e parenti.

Come appena accennato, la storia di Gianluca Cenedese era divenuta di dominio pubblico nel 2017, quando i colleghi del padre, tutti dipendenti della tessitura Monti, gli regalarono le loro ferie per permettergli di assistere Gianluca nel modo migliore possibile. Una terribile forma di leucemia linfoblastica acuta recidiva tardiva, quella che ieri si è portata via il figlio.

Gianluca la chiamava “i vermi” e ai compagni di scuola ripeteva sempre: “Fan***o i vermi”. Frase che poi era stata anche stampata su una maglietta come slogan per darsi coraggio. “Gli chiedevo di essere forte, lui non mollava. La notte scorsa era stata migliore di tante altre. Poi si è svegliato e mi ha detto: papà, voglio andare a casa”, così il signor Renzo racconta cosa gli ha detto il figlio prima di esalare l’ultimo respiro.

