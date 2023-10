L’attore americano Matthew Perry, noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Chandler Bing nella celebre sitcom ‘Friends’, è stato trovato morto nel pomeriggio di sabato nella vasca Jacuzzi della sua abitazione a Los Angeles. Aveva 54 anni. Mistero ancora fitto sulle circostanze della sua morte, ma si presume che sia annegato, forse a seguito di un arresto cardiaco.

Gli inquirenti per il momento non hanno rilevato la presenza di droghe vicino al corpo di Matthew Perry. Un particolare importante, dato che l’attore ha combattuto per gran parte della sua vita con problemi legati all’abuso di sostanze stupefacenti, compresi l’alcolismo e la dipendenza da oppioidi. Un amico dell’attore di ‘Friends’ ha rivelato a TMZ qualche dettaglio in più. L’artista ieri mattina ha giocato a pickleball, poi è tornato a casa ed ha chiesto al suo assistente di fare delle commissioni. Purtroppo è morto nel momento in cui è rimasto solo.

Morto in circostanze misteriose l’attore di Friends Matthew Perry

“Abbiamo ricevuto conferme che si tratterebbe di morte per annegamento. – scrive TMZ – Il corpo senza vita è stato trovato nella sua Jacuzzi. Stanno emergendo ulteriori dettagli sulle circostanze della morte di Matthew Perry. Una persona molto vicina alla star ci ha detto che in è morto a casa sua dopo che aveva fatto un po’ di attività fisica questa mattina. Ci è stato detto che lui è tornato a casa di mattina dopo aver giocato a pickleball per due ore e che ha mandato il suo assistente a fare una commissione poco dopo. Questo suo amico ci ha rivelato che quando l’assistente è tornato, ha scoperto che l’uomo non rispondeva e quindi ha chiamato i servizi di emergenza. Non è chiaro se ciò che Matthew stava facendo prima della sua morte abbia avuto un ruolo nella sua scomparsa a questo punto: le indagini sulla sua morte sono in corso”.

Mistero sulle cause della morte

La vita di Matthew Perry è stata segnata dall’alcolismo, visto che ha iniziato a bere a soli 14 anni ed è diventato un bevitore accanito a 18. Ha partecipato a migliaia di riunioni degli Alcolisti Anonimi e ha affrontato 15 soggiorni in centri di riabilitazione per l’alcolismo, spendendo milioni di dollari per cercare di tornare sobrio. La sua battaglia contro gli oppioidi è stata altrettanto dura.

Dopo aver iniziato a prendere il Vicodin per gestire il dolore causato da un incidente durante la produzione di ‘Friends’, è diventato dipendente, assumendo fino a 55 pillole al giorno. La sua lotta contro la dipendenza dagli oppioidi è stata costellata da malanni, tra cui una perforazione gastrointestinale che ha richiesto un intervento chirurgico d’urgenza nel 2018. Perry è sopravvissuto a un coma di due settimane e ha passato cinque mesi in ospedale. Sobrio da un anno, ha lasciato perplessi i suoi fan apparendo in grossa difficoltà nell’esprimersi.

Matthew Perry durante la sua carriera di attore ha partecipato a ‘Beverly Hills 90210’ nella prima stagione e ha collaborato con Jennifer Aniston in sketch promozionali per Microsoft Windows 95. Ha recitato in film come ‘Mela e Tequila’ accanto a Salma Hayek, Dylan McDermott e Bruce Willis, oltre a interpretare il ruolo di Joe Quincy nella serie ‘West Wing – Tutti gli uomini del presidente’. Matthew Perry, che non si è mai sposato, aveva recentemente avuto una breve relazione con la produttrice Molly Hurwitz.

