Morto all’improvviso lo chef volto noto della tv: le cause del decesso

È morto all’improvviso Michael Chiarello. Lo chef italo-americano era molto popolare tra il pubblico televisivo grazie alla conduzione del programma di grande successo trasmesso da Food Network ‘Easy Entertaining with Michael Chiarello’. Secondo quanto si apprende, sabato scorso è stato vittima di una reazione allergica che provocato un shock anafilattico che non gli ha lasciato scampo.

>>> La figlia di Guccini in fin di vita, appello per le trasfusioni Morto all’improvviso lo chef Michael Chiarello Michael Chiarello aveva 61 anni e, fino a questo momento, non aveva mai manifestato particolari problemi di salute. Fino allo scorso sabato purtroppo, quando neanche la corsa disperata in ospedale a Napa, in California, è servita a salvargli la vita. Lo shock anafilattico provocato dalla reazione allergica è stato infatti troppo forte e lo chef è morto poche ore dopo il ricovero. “Piangiamo profondamente la perdita del nostro amato patriarca Michael Chiarello. – si legge nel messaggio pubblicato sui social dai suoi familiari – La sua genialità culinaria, la creatività sconfinata e l’incrollabile impegno verso la famiglia erano al centro del suo essere. Univa le persone attraverso la gioia dei pasti condivisi, favorendo ricordi indelebili attorno alla tavola”.

Ora che lo chef Michael Chiarello è morto, tutti ricordano i momenti fondamentali della sua carriera. Conseguì il diploma nel 1982 presso il Culinary Institute of America. Subito dopo si iscrisse alla Florida International University per studiare Gestione dell’ospitalità, laureandosi nel 1984. Nel 1985 aprì il Grand Bay Hotel a Coconut Grove, in Florida, e anche il Toby’s Bar e Grill. E, sempre nello stesso anno, la rivista Food & Wine lo elesse Chef dell’anno. Ma la vera popolarità arrivò a partire dal 2003, quando per dieci stagioni consecutive condusse il programma ‘Easy Entertaining with Michael Chiarello’. Con quella trasmissione lo chef riuscì ad aggiudicarsi tre Emmy Award tra il 2003 e il 2006. Di lui, infine, si ricorda la presenza in diversi altri format dedicati alla cucina: Top Chef, Top Chef Masters, The Next Iron Chef, Iron Chef America e Supermarket Superstar.

