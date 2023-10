Effetto Fedez, cos’è successo dopo il ricovero. Non tutti sono d’accordo… People

Effetto Fedez sulle donazioni di sangue. Il rapper Fedez ha un impatto positivo sulle donazioni di sangue? L’Avis non conferma. Sui canali social dell’Avis Lombardia si stanno già notando i primi risultati positivi in termini di follower e contatti, in seguito alle parole di sensibilizzazione pronunciate dal rapper all’uscita dall’ospedale Fatebenefratelli di Milano. L‘effetto tangibile sull’eventuale aumento delle donazioni di sangue potrebbe essere visibile già alla fine di questo mese, secondo quanto riferito dall’associazione contattata dall’Adnkronos. >>> Addio al noto chef del reality Fedez L’effetto Fedez sulle donazioni di sangue. Ma l’Avis non conferma (per ora) Arriva l’effetto Fedez sulle donazioni di sangue. Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia, commenta: “L’appello lanciato da Fedez sta senza dubbio avendo ricadute positive. Ad oggi non siamo in grado di poter dare dei numeri, perché la donazione non si basa sull’attività di emergenza urgenza”.

“Le persone che si stanno presentando e che si presenteranno alle sedi Avis della regione Lombardia, e nel resto del Paese, potranno diventare donatori dopo essere risultate idonee alla donazione di sangue. Avis infatti fonda la sua attività su donatori e donazioni periodiche, ed è grazie a loro che riusciamo a garantire l’attività e l’autosufficienza nazionale”, spiega Bianchi.

“Senza dubbio, gli appelli lanciati da Fedez in questi giorni hanno avuto dei riscontri immediati sui nostri canali social, che già oggi registrano numeri con trend positivi sia in termini di visualizzazioni che di nuovi follower. Un’iniziativa, per noi di Avis, di primaria importanza per l’attività di sensibilizzazione alla donazione che portiamo avanti quotidianamente in modo particolare sulla fascia tra i 18 e i 35 anni. È sensibilizzando loro che riusciamo a dare un continuo supporto in termini di sacche donate”, sottolinea Bianchi.

Il presidente di Avis Lombardia conclude: “Oggi, possiamo dire che l’effetto Fedez lo vediamo in questi termini, un effetto che per noi è davvero positivo. Con l’auspicio che anche in termini di donatori e donazioni possa avere presto un riscontro che saremo in grado di vedere già a partire dalla fine del mese. Un appello, quello di Fedez, verso la sensibilizzazione al dono che per noi è davvero importante, con l’augurio di vederlo presto in Avis, non appena le cure mediche glielo permetteranno”.

