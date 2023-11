Passata la grande paura per le sue precarie condizioni di salute, Fedez finalmente può tornare alla sua vita di tutti i giorni, tornando in televisione come giudice a X Factor e su internet con il podcast Muschio Selvaggio su Youtube. Ma non tutto funziona ancora come dovrebbe. Secondo Fabrizio Corona, infatti, le attività imprenditoriali del rapper milanese sarebbero gestite al 100% dalla madre Annamaria Berinzaghi che non gli lascerebbe spendere un euro di quello che guadagna. Meglio secondo lei spendere prima i soldi della moglie Chiara Ferragni.

La rivelazione di Fabrizio Corona sulla madre di Fedez

Fedez può vantare di avere messo in piedi un discreto impero imprenditoriale. Risulta di sua proprietà, infatti, la holding Zedef srl, controllata attraverso la Carini Fiduciaria e gestita dalla madre. Questa holding controlla Autoscontri, una società che noleggia mezzi e veicoli di rappresentanza per business meeting e occasioni speciali; Dom (Dream of Ordinary Madness), agenzia che promuove cantanti, influencer e sportivi; Be e Be World of Wonders, che includono altri soci. Ma secondo Fabrizio Corona qualcosa non quadra nella loro gestione.

Secondo quanto scrive Fabrizio Corona, infatti, “il cantante ha raggiunto i suoi primi 20 milioni di fatturato attraverso la rete di società amministrate dalla madre. Fedez vale 20 milioni, ne guadagna sei e li mette da parte”.

Per l’ex paparazzo, inoltre, “la scelta di mamma Annamaria è di non fare mettere in tasca al figlio nemmeno un centesimo di quanto guadagnato. Perché spendere i tuoi, quando puoi spendere i soldi di tua moglie?”, si domanda in modo sarcastico Corona.

