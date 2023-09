Nuovo tragico lutto nel mondo della musica e della televisione. È infatti morto la notte scorsa Frank Carpentieri, il musicista noto al grande pubblico per essere il dj di Made in Sud, il programma comico che va in onda su Rai2. Carpentieri aveva soltanto 47 anni ma era malato da tempo di una grave forma di cancro che non gli ha lasciato scampo. Nel corso della sua carriera aveva collaborato, tra gli altri, con Alessandro Siani, Enzo Avitabile, Almamegretta, Clementino, Rocco Hunt e Subsonica.

Morto il dj di Made in Sud Frank Carpentieri

“Un ringraziamento agli Ospedali dei Colli fatto di tanti eroi medici come il dottor Ciro Battiloro del Monaldi, un luminare dell’oncologia il quale mi tiene in cura, il mio riferimento fisico e morale per combattere questa battaglia”, così Frank Carpentieri, il dj appena morto, aveva ringraziato i medici dell’ospedale Monaldi dopo aver scoperto di essere gravemente ammalato.

“Un ringraziamento al dottor Umberto di Serio, al dottor Andrea Petraio del Monaldi e al dottor Mario Guarino del Cto. Voglio dire loro grazie per come si adoperano giorno dopo giorno per salvare vite umane. Un ringraziamento alla direttrice, dottoressa Iervolino e al direttore dottor Giuseppe Fiorentino. Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine”, aveva poi concluso il suo messaggio Frank Carpentieri.