Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa del padre di Gianluca Grignani. La triste notizia è stata annunciata dallo stesso artista attraverso un toccante post su Instagram. Grignani ha condiviso una tenera foto di lui da bambino insieme al padre appena morto, accompagnata da un passaggio del brano “Quando ti manca il fiato”, presentato all’ultimo Festival di Sanremo e dedicato proprio a lui: “E per il resto ognuno giudichi se stesso. Ciao papà”.

Il brano, presentato al Festival, è una canzone intima e carica di emozione, attraverso la quale Gianluca Grignani ha voluto raccontare il suo rapporto, a tratti complicato, con il padre appena morto. "È nata di getto, dopo una telefonata inattesa di mio padre", aveva confidato il cantautore durante il Festival, rivelando che il padre, dopo anni, gli aveva chiesto se avrebbe presenziato al suo funerale. Nonostante avesse già proposto la canzone in un'altra occasione, Grignani decise di ritirarla, sentendosi non ancora pronto per condividerla. Il testo del brano è un viaggio tra i ricordi e le emozioni: "Mio padre tornava la sera" e "Mio padre era uno dei tanti. Ma era il mio eroe quando mi sorrideva". Ma è anche un messaggio di perdono e amore: "Ciao papà o addio papà io ti perdono" e "Perché tu sappia che ti amo lo stesso e per il resto ognuno giudichi se stesso".

Il post ha suscitato una grande ondata di solidarietà e affetto da parte dei fan e degli ammiratori. Molti hanno voluto esprimere il proprio cordoglio e sottolineare la profondità del brano: “Lui ha avuto il tempo di ascoltarla e da lassù sarà orgoglioso di te”, “Con la tua canzone lo hai salutato nel modo più bello possibile” e “Incredibile come quest’anno tu abbia scelto di dedicare un pezzo a Sanremo proprio a lui. Come se avessi avuto un presentimento. Con questa canzone hai finalmente potuto esprimere tutto ciò che avevi tenuto nascosto per 50 anni”.

