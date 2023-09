Morto all’improvviso il giornalista volto noto della tv: ancora ignote le cause del decesso Media e TV

È morto all’improvviso Armando Sommajuolo. Il giornalista aveva 70 anni ed era un volto noto della tv, soprattutto come mezzobusto nella conduzione del tg di La7. Si era ritirato dall’attività nel 2015. A dare la tragica notizia è stato proprio il suo ex direttore Enrico Mentana con un post pubblicato su Instagram. Al momento non sono ancora state rese note le cause del decesso. Il cordoglio del mondo del giornalismo.

Morto il giornalista Armando Sommajuolo "Stamattina se ne è andato Armando Sommajuolo, colonna di questo telegiornale dai tempi in cui si chiamava Tmc news e fino al 2015. – questo il messaggio con cui Enrico Mentana celebra il collega giornalista appena morto – Per molti di voi un volto amico, per noi un amato compagno di lavoro, un professionista solido, positivo, professionale, e soprattutto un uomo perbene. Un abbraccio ai suoi cari". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana) Armando Sommajuolo era nato a Roma nel 1953 ed aveva iniziato giovanissimo la sua carriera da giornalista, quando fece le sue prime esperienze a 23 anni nell'emittente romana Teletevere. Sul finire degli anni '80 venne ingaggiato da Telemontecarlo, che sarebbe poi diventata La7 nel 2001. Fino al 2015 condusse il tg e poi, ospite proprio di una trasmissione di Mentana, annunciò il suo ritiro. Non prima però di aver condotto altre edizioni del telegiornale.

Il giornalista appena morto, oltre alla sua carriera come mezzobusto del tg, poteva vantare anche la conduzione di programmi come Tesori di famiglia e Zona blu. Condusse anche il programma di approfondimento Life, insieme a Tiziana Panella. Negli anni ‘90, inoltre, Armando Sommajuolo ha ricoperto il ruolo di inviato speciale seguendo le principali crisi internazionali come quelle in Albania, Somalia, Ruanda, Kosovo, Afghanistan, Libia e Ucraina. Da ricordare, infine, la sua partecipazione come attore ad un episodio della serie tv La Piovra ed anche ad uno spot pubblicitario.

