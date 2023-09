Grave lutto nel mondo della moda e del lusso. È morto infatti all’età di 81 anni Giovanni Roncato, fondatore dell’omonimo marchio ‘Valigeria Roncato’. Pare che l’imprenditore sia stato stroncato da un malore improvviso che lo aveva costretto ad un precipitoso ricovero in ospedale. A dare il triste annuncio della sua scomparsa sono stati la moglie Loredana e i figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico. Roncato lascia anche 13 nipoti.

Giovanni Roncato morto dopo un malore improvviso

Giovanni Roncato, detto Gianni, morto per un malore improvviso, era nato a Campodarsego il 16 marzo 4192 da Palmira e Antonio Roncato. Il padre lavorava nel settore della valigeria già dagli anni ‘40. E i segreti del mestiere appresi da lui gli consentirono di fondare nel 1973 la Valigeria Roncato spa. Un marchio che poi è diventato un’icona del made in Italy nel mondo.

Giovanni Roncato verrà ricordato per essere stato il primo imprenditore del suo settore ad introdurre in Europa la catena di montaggio all’interno del proprio stabilimento. Per un certo periodo è stato anche il maggior produttore di valigie 24 ore. “Nostro padre era un uomo instancabile, entusiasta della vita, ottimista e di buon cuore, ha lavorato fino all’ultimo istante perché viveva per creare. – così i familiari ricordano in una nota il loro caro morto per un malore – Ci lascia tanti bellissimi esempi e ricordi che saranno di stimolo per continuare quanto da lui iniziato nello spirito di continuità e sviluppo”.