Matteo Messina Denaro, compaiono manifesti shock: è mistero

Manifesti mortuari per Matteo Messina Denaro. Mistero sulla pubblicazione. “Gli amici di Orgosolo sono profondamente scossi per la tragica scomparsa di Matteo Messina Denaro”. I carabinieri del Ros indagano sulla situazione del piccolo paese sardo del Nuorese. Proprio nella stessa provincia ieri le autorità hanno concluso numerosi arresti collegati all’inchiesta contro la criminalità organizzata “Mondo nuovo”.

Il manifesto mortuario affisso a Nuoro

Mistero sui manifesti mortuari per Matteo Messina Denaro

Si indaga a Nuoro sulla pubblicazione dei manifesti mortuari per Matteo Messina Denaro. Si presume sia un messaggio specifico. L’AdnKronos ha raggiunto al telefono il titolare dell’agenzia funebre che ha gestito la stampa del manifesto. “Mi hanno chiamato in modalità anonima per propormi i manifesti. Ho espresso il mio disappunto, ma poi ho voluto farlo lo stesso. Ero indeciso, ma non si trattava di insulti a un presidente o elogi a un mafioso: era un manifesto di cordoglio”. A quel punto il testo è andato in stampa. “È capitato proprio nel giorno della retata e ci hanno subito chiamato le forze dell’ordine per avere chiarimenti. Noi abbiamo solo fatto il nostro lavoro, ma spero proprio che fosse un messaggio ironico”. E c’è un precedente: “Qui hanno fatto un manifesto anche per la morte della Regina Elisabetta”, conclude Goddi, titolare dell’omonima agenzia.

