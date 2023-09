Pino Insegno, bufera social sul conduttore: cosa sta succedendo Media e TV

La luna di miele tra la Rai e Pino insegno sembra già finita dopo pochi giorni dall’inizio della nuova stagione televisiva. Il conduttore è finito nel mirino dei social a causa del flop del programma che è stato chiamato a condurre su Rai2. Il mercante in fiera, infatti, sta inanellando un crollo di share dietro l’altro. Tanto che, si vocifera, a viale Mazzini stanno già pensando di sostituire Insegno con un molto più economico telefilm.

Pino Insegno e il flop de Il mercante in fiera Insomma, quello che tutti ormai definiscono come 'l'amico di Giorgia Meloni' sembra proprio essere nei guai. A pesare sul prosieguo della collaborazione tra Pino Insegno e la Rai sono i numeri sconfortanti totalizzati da Il mercante in fiera. Lo show è tornato su Rai2 dopo 17 anni. All'esordio, lunedì 27 settembre, ha fatto segnare il 3,4% di share, pari a 638mila spettatori. Il giorno successivo però lo share è crollato al 2%, per poi scendere addirittura sotto a questa soglia considerata fatidica (l'1,9% per la precisione, con 358mila telespettatori). Un vero e proprio flop per il programma.

Il destino di Pino Insegno alla guida de Il mercante in fiera sembra dunque già segnato. Come appena accennato, infatti, secondo Dagospia pare che i vertici di viale Mazzini, pur di correre ai ripari dopo questo clamoroso flop, vogliano sostituire il programma con un telefilm quasi a costo zero.

Quello de Il mercante in fiera e di Pino Insegno non è però l’unico caso in Rai di un programma che sta deludendo le attese. Il nuovo corso targato governo Meloni deve fare i conti ad esempio anche con il flop fatto registrare da Caterina Balivo con il suo show La volta buona. Ma, ingenerale, i numeri dello share di viale Mazzini sono quasi tutti in calo. Un bel problema.

