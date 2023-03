Pino Insegno conduttore di Sanremo al posto di Amadeus? La versione di Fiorello

Con il governo di centrodestra al potere, si vocifera sempre più con insistenza di possibili cambiamenti in Rai, sia tra i vertici che tra gli artisti. La prima testa a rotolare dovrebbe essere quella dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. Ma sono giorni che sui social non si fa che parlare di una probabile sostituzione di Fabio Fazio e del suo Che tempo che fa con una nuova trasmissione condotta dal figliol prodigo Massimo Giletti. In questo quadro rivoluzionario si inserisce anche la figura di Pino Insegno. Il comico e doppiatore romano è stato ricevuto lo scorso 14 marzo a Palazzo ChIgi dalla sua amica Giorgia Meloni. E ora si dice che potrebbe dirigere addirittura la prossima edizione del Festival di Sanremo al posto di Amadeus. Indiscrezione che induce Fiorello a dire la sua durante l’ultima puntata di VivaRai2.

Pino Insegno

Pino Insegno potrebbe condurre Sanremo al posto di Amadeus

“Leggo che oltre all’addio di Fuortes, in Rai ci saranno altre novità come la conduzione del prossimo Festival di Sanremo a Pino Insegno. Ma tranquilli, tanto Amadeus ce lo prendiamo noi a Teleminkia. – ironizza Fiorello sul conto dell’amico Amadeus durante VivaRai2 – Io già immagino il discorso di apertura di Pino Insegno a Sanremo, lui grandissimo doppiatore: ‘Questo Festival non appartiene ad un uomo solo, ma a tutti’”, aggiunge facendo l’imitazione del doppiaggio di Insegno del personaggio di Aragorn nella trilogia de Il Signore degli Anelli.

La versione di Fiorello

“Stanotte queste colline brulicheranno di orchi, elfi, cantanti, musicisti, coristi e televoto. – prosegue Fiorello prendendosi gioco di Pino Insegno – Scenderemo le scalinate dell’Ariston, conquisteremo l’Ariston, manderemo gli argonauti nella giuria demoscopica. Benvenuti alla 74esima edizione del Festival della Terra dei Fiori, al mio segnale scatenate l’orchestra! E soprattutto, Amadeus pigliatela in saccoccia”, affonda il colpo lo showman tra le risate parlando del prossimo Sanremo.