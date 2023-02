Sanremo, lo sfogo di Fiorello: “Questa cosa non mi è piaciuta”

Che tra Ultimo e i giornalisti non corra buon sangue è un fatto noto almeno dal 2019. Da quando cioè, al termine dell’edizione di Sanremo di quell’anno, il cantante se l’era presa con la sala stampa del Festival che, a suo dire, lo avrebbe affossato di proposito, favorendo poi la vittoria di Mahmood. L’astio che ancora corre tra di loro sarebbe dimostrato da un video che sta spopolando sui social in queste ore. Nelle immagini si vedono i giornalisti esultare nel momento in cui il conduttore Amadeus proclama l’assegnazione del quarto posto in classifica a Ultimo. Una scena che però fa infuriare Fiorello durante il suo programma Viva Rai 2. Ma le cose forse non stanno proprio così.

Fiorello difende Ultimo dai giornalisti a Sanremo

“Ci sono delle cose che vorrei dire. – attacca Fiorello durante la puntata di Viva Rai 2 del 13 febbraio – Una cosa che non mi è piaciuta proprio del Festival di Sanremo e riguarda Ultimo. Ieri girava sul web questa reazione della sala stampa all’annuncio del quarto posto di Ultimo e non ho capito perché questa gioia di questa sala stampa. – punta il dito mentre mostra il video incriminato dove i giornalisti esultano – Ultimo ha fatto un Festival bellissimo, è arrivato quarto, si è inchinato e ha ringraziato. C’è questa antipatia nei suoi confronti. Io non sono nessuno e voglio dirlo dal profondo del cuore, questa cosa non mi è piaciuta”, conclude poi lo showman con una battuta: “Magari alle regionali del Lazio è primo”.

La reazione della sala stampa al quarto posto di Niccolò. Che simpaticoni, che professionisti veramente… “avete questa settimana per sentirvi importanti” e se uno vi sbatte in faccia la verità vi arrabbiate. #UltimoSanremo2023 #Sanremo2023 #sanremo23 pic.twitter.com/Ne5z2ST4cY — me_medesima💐 (@me_medesima_io) February 12, 2023

La reazione di Ultimo

Intanto Ultimo prova invece a schivarle le polemiche. “Fratelli miei, vi voglio bene. Grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa”, scrive l’artista su Instagram. Poi ironizza ricordando le trascorse polemiche con i giornalisti: “Però almeno stavolta non faccio danni in conferenza stampa, perché ci vanno solo i primi tre. Sennò erano caz** loro. Sto scherzando”. Ma la sua amarezza viene confermata dalla sua mancata partecipazione alla conferenza stampa prevista per tutti i cantanti di Sanremo durante l’ultima puntata di Domenica In.

Naturalmente in questi giorni sanremesi Fiorello non si è limitato a dire la sua soltanto sul caso Ultimo. Dopo la scena del bacio tra Rosa Chemical e Fedez, ad esempio, il conduttore di Viva Rai 2 ha ironizzato rivelando che “da domani i dirigenti Rai andranno tutti a casa. È stata una puntata tranquilla e serena”. In ogni caso, a contraddirlo sulle offese a Ultimo è il quotidiano Fanpage secondo cui non è vero, come afferma lo showman, che i giornalisti ce l’abbiano con Ultimo.

