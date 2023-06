Flavio Insinna saluta commosso il pubblico de L’Eredità: ecco chi lo sostituirà

Flavio Insinna non condurrà più L’Eredità. È stato lo stesso conduttore a dare l’annuncio al suo pubblico durante l’ultima puntata dello storico programma di Rai 1, andata in onda nella serata di domenica 18 giugno. Insinna aveva festeggiato a febbraio le 5000 puntate, dopo aver ereditato il game show da Carlo Conti che aveva sostituito a sua volta Fabrizio Frizzi, morto nel 2018. Sui social intanto si accumulano le voci sul nome del suo possibile sostituto: Pino Insegno.

Leggi anche: Pino Insegno conduttore di Sanremo al posto di Amadeus? La versione di Fiorello

Flavio Insinna saluta L’Eredità: Insegno al suo posto?

Dunque, nella prossima stagione L’Eredità non sarà più condotta da Flavio Insinna, come ha confermato lui stesso durante l’ultima puntata dello show. A sostituirlo dovrebbe essere Pino Insegno. Anche se l’arrivo del comico romano per il momento è solo un’ipotesi che dovrà essere confermata dai nuovi palinsesti Rai che usciranno a luglio.

“Signore e signori, vorrei ringraziare, è un obbligo dell’anima e del cuore, la Rai, chi mi ha voluto, Banijay, le nostre produzioni. – così Flavio Insinna si rivolge al pubblico de L’Eredità in chiusura di puntata – Qui l’applauso ci sta. Grazie a tutti davvero. Voi vedete me, ma siamo mille qua. È stata una cavalcata straordinaria anche questa stagione”, si emoziona senza però fare cenno al nome di Pino Insegno.