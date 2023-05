Amadeus fuori da Sanremo? La dura risposta del conduttore a Fiorello

Dopo Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata toccherà anche ad Amadeus lasciare, se non la Rai, almeno la conduzione della prossima edizione del Festival di Sanremo? A questa domanda che da giorni sta correndo sulla bocca di molti addetti ai lavori ha cercato di rispondere Fiorello durante una puntata di Viva Rai2 di qualche giorno fa. Lo showman ha sparato quella che lui stesso ha definito una “bombetta” sul possibile addio del conduttore a Sanremo. Ipotesi che lui stesso poco dopo ha sminuito. Ma il silenzio iniziale di Amadeus ha contribuito a spargere il dubbio. Ora però ‘Ama’ torna sulla vicenda rispondendo in maniera chiara a Fiorello.

Via da Sanremo? La risposta di Amadeus a Fiorello

“Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L’ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest’anno farò Sanremo. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere”. Sono queste le parole pronunciate da Fiorello che tanto hanno fatto preoccupare i fan del conduttore di Sanremo. Poi però è stato lo stesso Amadeus a togliere ogni dubbio partecipando all’ultima puntata di Viva Rai 2.

“Resti in Rai, non c’è nessuno che vuole epurarti?”, gli domanda Fiorello. “Nessuno, nessuno, rimango volentieri”, questa la risposta secca di Amadeus che poi annuncia: “Il 9 mattina vengo a trovarvi per l’ultima puntata”. Poi il padrone di casa di Viva Rai2 gli fa un’altra domanda sul suo look “da Postalmarket”. “Sono appena uscito dalla doccia, sono in accappatoio”, è la replica di Amadeus.