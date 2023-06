Sanremo, maxi multa in arrivo, bufera su Amadeus: “Adesso deve lasciare”

Anche Amadeus rischia il posto in Rai dopo l’uscita di Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Lucia Annunziata e Massimo Gramellini? Magari non proprio la cacciata dalla televisione pubblica, ma il conduttore potrebbe dover rinunciare a Sanremo. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, infatti, l’Agcom ha deciso di infliggere una maxi multa a viale Mazzini per gli spot occulti mandati in onda durante l’ultima edizione del Festival. E così anche Amadeus finisce nella bufera.

Multa Agcom a Sanremo: Amadeus rischia

La super multa comminata dall’Agcom alla Rai sarebbe dovuta ad alcune stories pubblicate su Instagram da Chiara Ferragni durante la diretta di Sanremo. La televisione pubblica dovrà ora sborsare la cifra di 170 mila euro per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari. E nei guai potrebbe finire ora anche Amadeus.

Secondo quanto pubblicato in una nota dall’Agcom per motivare la multa alla Rai, le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore di Sanremo Amadeus. Sempre secondo il Fatto, Chiara Ferragni si sarebbe fatta seguire al teatro Ariston di Sanremo da una troupe di Amazon Prime, allo scopo di effettuare riprese di backstage da inserire nelle puntate della nuova stagione del reality show The Ferragnez, di cui l’influencer è protagonista insieme al marito Fedez.