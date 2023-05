Amedeus a Sanremo, Fiorello svela tutto (o forse no)

Non è un segreto per nessuno che Fiorello sia un maestro nel creare delirio e confusione. Questa volta, il suo obiettivo era nientemeno che il conduttore di Sanremo, Amadeus. Potete immaginare la scena: Fiorello, sveglio all’alba, sfrega le mani insieme e dice a se stesso: “Cosa posso fare per far impazzire Amadeus oggi?”.



E così, durante la sua trasmissione ‘VivaRai2!’, Fiorello lancia una “bombetta” di proporzioni nucleari, suggerendo che Amadeus potrebbe non condurre la prossima edizione del Festival di Sanremo. L’effetto è immediato: i social media esplodono, i giornali online vanno in tilt, i fan di Amadeus iniziano a pianificare proteste di massa. Ma soprattutto, il telefono di Amadeus inizia a suonare come se non ci fosse un domani.



Amadeus, poveretto, si sveglia per trovare il suo telefono sepolto sotto una montagna di messaggi. Chiamate perse dal sindaco di Sanremo, dall’ufficio stampa, persino dal suo parrucchiere preoccupato. Si gratta la testa, si strofina gli occhi, e chiama Fiorello: “Ciuri, ho 60 messaggi, ma cosa hai detto?”



Fiorello, evidentemente, si diverte un mondo a immaginare la reazione di Amadeus. Rivelando il suo scherzo, Fiorello se la ride: “Lo fa, lo fa, e vi dirò di più… se glielo chiedono fa pure il sesto!”. Il pubblico ride, Amadeus probabilmente sospira di sollievo, e Fiorello si prepara per il suo prossimo scherzo.



Ma attenzione! Se Fiorello dovesse suggerire che Amadeus si candida per il prossimo Presidente della Repubblica, non fatevi prendere dal panico. Probabilmente è solo un altro scherzo… o forse no?