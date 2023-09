Malore in scena, l’attore francese Pierre Arditi si sente male davanti al suo pubblico: il dramma Cronaca, Esteri

Morte sul palco sfiorata. Accade a Parigi, la capitale della Francia. Ma non si tratta di una rappresentazione teatrale, bensì della realtà. Lo sfortunato protagonista di questa vicenda si chiama Pierre Arditi, ha 78 anni, e di professione fa l’attore. Arditi è molto noto, soprattutto al pubblico francese. L’altra sera purtroppo ha accusato un malore mentre si stava esibendo sul palco del teatro parigino Edouard VII.

Leggi anche: Morto dopo un malore Giovanni Roncato: aveva fondato la Valigeria che porta il suo nome Malore sul palco per l’attore Pierre Arditi Secondo quanto riferiscono i suoi collaboratori, Pierre Arditi ha accusato un malore sul palco dopo circa 20 minuti dall’inizio della rappresentazione ‘Lapin’, spettacolo che interpreta in duo con Muriel Robin. Ovviamente la rappresentazione è stata subito interrotta, è stato fatto calare il sipario, gli spettatori sono stati invitati a lasciare la sala e l’attore è stato trasportato in ospedale. Al momento però non si hanno notizie certe sulle condizioni di salute di Pierre Arditi dopo il malore accusato sul palco. Secondo l’emittente BFMTV, l’attore sarebbe stato ricoverato d’urgenza per un sospetto ictus, all’ospedale Lariboisière, nel quindicesimo arrondissement di Parigi. Dunque un malore molto grave quello che lo ha colpito.

Per quanto riguarda la sua biografia, Pierre Arditi è nato proprio nella capitale francese il primo dicembre del 1944. L’attore è uno dei più conosciuti e amati dal pubblico transalpino. Interprete non solo teatrale, ma anche di cinema, ha collaborato con registi del calibro di Alain Resnais o Claude Lelouch. Ha vinto il premio César come miglior attore non protagonista nel film Mélo del 1986. E sempre il premio César stavolta però come miglior attore nel film Smocking/No smocking del 1994. Nel 2002 ha inoltre ricevuto la nomina a cavaliere della Legion d’onore. Nelle vesti di doppiatore, infine, sono da ricordare le sue interpretazioni dei personaggi di Superman e di Trinità, interpretato da Terence Hill. Ora tutti i suoi numerosi ammiratori sono in apprensione nell’attesa di conoscere maggiori particolari sulle sue condizioni di salute.

Leggi anche: Malore per Fiorella Mannoia, slitta l’evento all’Arena di Verona