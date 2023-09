Bruttissime notizie per i fan di Bruce Springsteen. Il suo nuovo tour negli Usa, che doveva durare fino a dicembre, è stato infatti rinviato per motivi legati alla salute del Boss. Ma che cosa ha di così grave Springsteen? Il cantautore soffre da qualche tempo di una dolorosa forma di ulcera peptica. Niente di grave, rassicurano dal suo staff comunicando di aver deciso di rinviare i concerti soltanto per “questioni di prudenza”. Ma la paura tra i fan monta di giorno in giorno.

Rinviato il tour di Bruce Springsteen

“Bruce Springsteen ha continuato a riprendersi costantemente dall’ulcera peptica nelle ultime settimane e continuerà il trattamento per tutto il resto dell’anno su consiglio del medico. – si legge nel comunicato stampa pubblicato sui canali social del Boss – Tenendo presente questo, e per abbondanza di prudenza, tutte le rimanenti date del tour 2023 di Bruce Springsteen e The E Street Band saranno posticipate al 2024”. Insomma, tour rinviato soltanto per prudenza. Non ci sarebbe nulla di cui allarmarsi.

Due settimane fa, quando Bruce Springsteen era stato costretto a fermarsi per la prima volta proprio a causa dell’ulcera, l’artista si era scusato su Instagram con i suoi fan. “Ho il cuore spezzato a dover posticipare questi spettacoli. Grazie per la comprensione e il sostegno”, aveva scritto. Ora, dopo l’annuncio ufficiale sul tour rinviato, ecco un nuovo post: “Grazie a tutti i miei amici e fan per gli auguri, l’incoraggiamento e il supporto. Sono in via di guarigione. E non vedo l’ora di vedervi tutti l’anno prossimo”.