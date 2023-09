Lutto nel mondo della tv. È morto infatti all’età di 90 anni David McCallum. L’attore americano era noto soprattutto per la sua partecipazione alla serie televisiva NCIS – Unità anticrimine nel ruolo del dottor Donald Mallard. A rendere pubblica la triste notizia è stato il figlio Peter con un toccante messaggio riportato dal tabloid People. Sembra che il suo decesso sia avvenuto per cause naturali il 25 settembre al Presbyterian Hospital di New York dove McCallum era ricoverato.

Leggi anche: È morto Alberto Ginulfi, l’ex portiere della Roma che parò un rigore a Pelé

NCIS: morto l’attore David McCallum

“Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. – con queste parole il figlio Peter ricorda il padre appena morto David McCallum – Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro. Era un vero uomo rinascimentale. Era affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava queste passioni in conoscenza. Per esempio, era in grado di dirigere un’orchestra sinfonica e (se necessario) poteva eseguire un’autopsia, grazie ai suoi studi decennali per il suo ruolo nell’NCIS”, conclude Peter.

Il figlio di David McCallum rivela poi commosso che, dopo una delle ultime visite al padre in ospedale, “chiesi a mia madre se stava bene prima di andare a dormire. La sua risposta è stata semplicemente: ‘Sì, ma vorrei che avessimo avuto la possibilità di invecchiare insieme’. Lei ha 79 anni, e papà ne ha appena compiuti 90. L’onestà di questa emozione dimostra quanto fossero vivaci il loro bellissimo rapporto e la loro vita quotidiana, e che in qualche modo, anche a 90 anni, papà non è mai invecchiato”.