Ennesimo lutto nel mondo del cinema e della tv per una giovane vita che se ne va. Stavolta è toccato a Billy Miller. L’attore americano è morto all’età di soli 43 anni. Le circostanze del suo decesso non sono ancora state chiarite. Ma il suo manager ha commentato la tragica notizia con parole che lasciano poco spazio ai dubbi: “Stava lottando contro una depressione maniacale”. Miller era noto soprattutto per la sua partecipazione a storiche soap operas come ‘General Hospital’ e ‘Febbre d’amore’.

Morto l’attore americano Billy Miller

Quando è morto, Billy Miller si trovava ad Austin, in Texas. Ma l’attore era cresciuto a Grand Prairie, nello stesso Stato del Sud degli Usa. Quando era bambino aveva dovuto affrontare una rara condizione che colpiva la cartilagine delle caviglie. Prima di cimentarsi in tv come attore con General Hospital e altre soap, Miller aveva iniziato la sua carriera come modello per l’agenzia Wilhelmina.

Poco dopo, dal 2007 al 2008, Billy Miller ha interpretato la parte di Richie Novak nella soap opera ‘La valle dei pini’. Da lì arrivò il passaggio a ‘Febbre d’amore’ dove interpretava il personaggio di Billy Abbott. Ruolo che gli valse tre premi Emmy, di cui due come miglior attore non protagonista in una serie drammatica e come miglior attore protagonista in una serie drammatica.