Orrore a scuola, studente di 14 anni accoltella 5 persone

Sangue in Spagna, studente accoltella 5 persone. Uno studente di 14 anni ha accoltellato tre professori e due suoi compagni. Il fatto all’interno di una scuola a Jerez de la Frontera, nel sud della Spagna. Lo rende noto la polizia locale, spiegando che nessuna delle persone colpite è in pericolo di vita. L’aggressione alle 8 e 25, proprio quando stavano per iniziare le lezioni nell’istituto Elena García Armada, poi evacuato. L’aggressore si trova in questura per essere interrogato, spiegano i media locali.

>>>>> Muore Giovanni Roncato, fondatore dell’omonima valigeria

Accoltellamento a scuola in Spagna

Terrore e sangue in Spagna, studente accoltella 5 persone

Il portavoce della polizia di Jerez, Adrian Bezares, riferisce che un’insegnante in ospedale perché ferita all’occhio, ma non perderà la vista. Non è stato colpito il bulbo oculare. Un altro insegnante di Chimica e fisica è stato ferito alla testa. “Non lo conoscevo bene perché era la prima volta che ero in classe con lui, ma era sempre da solo”, racconta uno studente a El Pais. Che assicura che lui era molto diligente e intelligente, ma molti dei suoi compagni di classe lo prendevano in giro costantemente e ridevano di lui.

Secondo il racconto di un’altra compagna di classe, l’aggressore è entrato in aula intorno alle 8:20. Si è seduto al suo banco e ha estratto dal suo zaino due coltelli da cucina. Subito dopo ha attaccato alle spalle uno dei suoi compagni di classe e gli ha infilzato entrambi i coltelli gridando “ti ucciderò”. Il resto dei compagni sono fuggiti. L’insegnante si trovava con loro in aula. Gli “ha chiesto di fermarsi“. Ha riportato una ferita all’occhio. In seguito, secondo quanto racconta la minore che ha assistito agli eventi, l’aggressore ha abbandonato l’aula. È uscito nel corridoio ed è entrato nella classe di fronte. Di nuovo, vedendolo con i coltelli in mano, si è scatenato il panico. Un altro insegnante, che ha cercato di fermare l’aggressore, è rimasto anch’egli ferito.