Barbara Berlusconi: “Cosa penso di mio padre” Politica

La dedica di Barbara Berlusconi a papà Silvio. Domani, 29 settembre, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni. La figlia Barbara ha pubblicato un post che li ritrae insieme. Entrambi tengono una maglia del Milan con il numero 1 e la scritta ‘Presidente’. Un lungo post su Instagram accompagna la foto. Forza Italia si prepara a celebrare il suo fondatore. Il segretario del partito, Antonio Tajani, annuncia che alla Farnesina verrà dedicata una sala a suo nome e presenta la convention di Paestum che inizierà il 29 settembre, ribattezzata B-day, in onore del 87º compleanno di Berlusconi, che si concluderà il primo ottobre.

>>>> Giancarlo Giannini leggerà Berlusconi, la sinistra lo attacca

Ecco la dedica di Barbara Berlusconi a papà Silvio per il suo compleanno

Su Instagram la dedica di Barbara Berlusconi a papà Silvio: “Molti ti conoscono per i tuoi successi imprenditoriali e il tuo carisma politico, ma io ho avuto il privilegio di vedere l’uomo dietro al leader: amorevole, premuroso e profondamente umano”, continua la figlia Barbara sui social. “La tua assenza ha lasciato nel mio cuore un vuoto incolmabile, ma i ricordi e i tuoi insegnamenti sono il mio faro. Con ogni gesto hai plasmato la mia crescita insegnandomi il valore della determinazione e del coraggio. Hai sempre creduto nella libertà come diritto inalienabile di ogni individuo e nel rispetto come pilastro di ogni relazione. Il mio cuore si riempie di gratitudine ogni volta che penso a te, all’uomo che eri e all’incredibile padre che sono stata fortunata ad avere. Mentre il tempo passa e il mondo cambia, ci sono cose che rimarranno per me immutabili: il tuo ottimismo, la tua esemplare etica del lavoro, la tua generosità e la capacità di realizzare sogni ritenuti impossibili”.

>>>>> La tragedia di Nicoletta, morta a 24 anni dopo le dimissioni dal Pronto soccorso

La famiglia Berlusconi non sarà a Paestum; invece, parteciperà a una commemorazione al Pirellone di Milano. Marta Fascina, l’ultima compagna del leader scomparso, non sarà presente, essendo reclusa nella villa di Arcore.