Francesca, morta dopo le dimissioni dal pronto soccorso: la disperazione del fidanzato

Nicoletta Manconi morta a 24 anni dopo la visita al Pronto soccorso. Nicoletta Maria Manconi è deceduta nella sua residenza a Cagliari a soli 24 anni. La sua morte è avvenuta il giorno successivo alla sua dimissione dal Pronto Soccorso dell‘ospedale Santissima Trinità a causa di uno scompenso cardiaco. L’autopsia è stata eseguita sul corpo della giovane in seguito all’apertura di un’inchiesta per omicidio colposo. L’indagato è il medico di turno che l’aveva visitata prima di firmare le dimissioni. Nicoletta era giunta in ospedale la sera di domenica 24 settembre, lamentando forti dolori addominali e episodi di vomito. Lo specialista che l’aveva visitata aveva giudicato la situazione non grave e le aveva prescritto una semplice terapia farmacologica prima di darle il permesso di tornare a casa, stabilendo una diagnosi di gastroenterite.

>>>>> La dedica di Barbara Berlusconi a papà Silvio

Nicoletta Maria Marcioni

La tragedia di Nicoletta Marcioni, morta a 24 anni dopo la visita al Pronto soccorso

La giovane Nicoletta Marcioni è morta a 24 anni dopo la visita al Pronto soccorso. L’autopsia, della durata di cinque ore, ha escluso la possibilità che la causa della morte fosse legata a una peritonite o a un’appendicite fulminante, come inizialmente ipotizzato. Sarà necessario attendere l’esito degli esami istologici per determinare se ci sia stata una connessione tra l’arresto cardiaco e i dolori addominali lamentati prima del ricovero in ospedale.

Nicoletta stava studiando per diventare medico. I suoi genitori hanno denunciato il medico che l’ha visitata alla magistratura, che ha avviato un’indagine per omicidio colposo. Il corpo è stato rilasciato alla famiglia dopo l’autopsia, e i funerali sono stati celebrati alle 11 di questa mattina.