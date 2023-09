Grave lutto nel cast di Harry Potter: morto uno dei protagonisti della serie Cronaca

Un gravissimo lutto ha colpito il cast di Harry Potter. È morto infatti Michael Gambon. L’attore irlandese aveva 82 anni ed aveva ottenuto la consacrazione sul grande schermo interpretando in sei degli otto film della serie la parte di Albus Silente, il mago professore e preside di Hogwarts. A confermare ufficialmente la notizia è stato il suo addetto stampa.

Amatissimo marito e padre, Michael è morto pacificamente in ospedale con la moglie Anne e il figlio Fergus al suo capezzale", si legge nella dichiarazione della famiglia resa pubblica dall'addetto stampa. L'uomo che interpretava Albus Silente in Harry Potter sarebbe morto a causa di un "attacco di polmonite". Anche se la sua carriera di attore è durata più di 50 anni, il nome di Michael Gambon rimarrà per sempre indissolubilmente legato al personaggio di Albus Silente, uno dei 'buoni' della saga di Harry Potter. Entrò nel cast della fortunatissima serie sulle avventure del maghetto nel 2002, dopo che era morto il suo collega e predecessore Richard Harris.

Michael Gambon era nato a Dublino il 19 ottobre del 1940. Nel corso della sua lunghissima carriera da attore aveva raggiunto la fama in Inghilterra grazie al ruolo di Philip Marlow nella serie della BBC The Singing Detective, per cui fu premiato con un British Academy Television Award come miglior attore. Degna di nota anche la partecipazione alla serie televisiva del 1992 Il commissario Maigret. La sua formazione teatrale si è svolta al National Theatre sotto la supervisione del mitico Laurence Olivier. In seguito ebbe esperienze nelle altre principali compagnie londinese per il Royal National Theatre e la Royal Shakespeare Company. Ma la fama planetaria arrivò soltanto con l’interpretazione di Albus Silente in Harry Potter.

