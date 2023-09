Sciopero dei trasporti, Salvini fallisce (ancora) le trattative: tutte le informazione per il 29 settembre

Sciopero dei trasporti del 29 settembre 2023. Domani ci saranno disagi nei trasporti pubblici locali. Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, non è riuscito a mediare per mitigare la situazione che si stava profilando, anche se le giornate di disagio non saranno più due come inizialmente previsto. Uno tra i lavoratori del trasporto pubblico locale e l’altro tra quelli dell’handling aeroportuale.

Lo sciopero dei trasporti previsto domani, venerdì 29 settembre

Le informazioni utili per lo sciopero dei trasporti del 29 settembre 2023

Tutte le informazioni utili sullo sciopero dei trasporti del 29 settembre 2023. Nel primo caso, Salvini ha ridotto la durata dello sciopero da 24 a 4 ore. L’Usb, l’organizzazione sindacale che aveva indetto lo sciopero, ha in risposta cancellato la protesta prevista per domani e l’ha programmata per il 9 ottobre, mantenendo la durata di 24 ore.

Anche negli aeroporti, lo sciopero è stato ridotto a 4 ore, previste tra le 13 e le 17. Questa protesta è stata organizzata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo per sostenere la richiesta di rinnovo del contratto di lavoro scaduto alla fine del 2017.