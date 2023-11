Scontro durissimo in corso tra il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, e il leader della Cgil, Maurizio Landini. A dividere i due è lo sciopero generale di 24 ore indetto per venerdì 17 novembre dalle sigle sindacali Cgil e Uil.

Sciopero generale: botta e risposta tra Salvini e Landini

“Il diritto allo sciopero è sacrosanto, bloccare un intero Paese per 24 ore non è ammissibile. – avverte il vicepremier e leader della Lega Salvini a ‘Radio anch’io’ su Rai Radio Uno – Io devo garantire il diritto alla mobilità a 60 milioni di italiani, è il lavoro per cui mi state pagando lo stipendio oggi: garantire la circolazione con tutti gli imprevisti che ci possono essere sui treni, sulle strade autostrade, nei porti e negli aeroporti”.

“Troveremmo sgradevole se il ministro pensasse di fare interventi di autorità, se si arriva a un atto di quel genere lì sarebbe un attacco diretto al diritto dei cittadini di scioperare anche quando non sono d’accordo con le politiche del governo”, questa invece la dura replica di Landini ai microfoni di Radio 24.