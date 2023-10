Social in lutto, morto il noto tiktoker napoletano: malore improvviso Cronaca, Social

Il mondo dei social network è in lutto: è morto Lorenzo Della Femina. Probabilmente il suo nome di battesimo non dice nulla alla maggior parte del pubblico, visto che era conosciuto soprattutto su TikTok con il soprannome di Mister Pella Pazzo. Su quella piattaforma poteva vantare ben un milione e mezzo di follower. Lorenzo si è spento nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre a soli 40 anni, stroncato molto probabilmente da un malore improvviso.

Mister Pella Pazzo è morto dunque presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove era stato trasportato d'urgenza, a causa di un arresto cardiocircolatorio. Lorenzo Della Femina lascia la moglie e tre figli. Per timore di problemi per l'ordine pubblico sono sopraggiunti i carabinieri sia all'esterno dell'ospedale che nei pressi della sua abitazione a Casalnuovo. Il malore improvviso che ha stroncato Mister Pella Pazzo era stato preceduto nei giorni scorsi da un altro disturbo simile che lo aveva costretto ad un primo ricovero. Poi lui stesso aveva spiegato sui suoi amati social che quel preoccupante mancamento era dovuto ai troppi farmaci che assumeva ultimamente dopo aver scoperto di soffrire di una grave forma di labirintite.

La morte di Mister Pella Pazzo ha provocato profonda tristezza non solo tra i suoi milioni di follower, ma anche nella città di Napoli dove era molto conosciuto e amato. Qualche mese fa era rimasto coinvolto in una brutta vicenda, dopo che era saltato fuori che viveva abusivamente in una casa popolare a Casalnuovo, nonostante un ordine di sfratto emesso dal sindaco Massimo Pelliccia. Rita De Crescenzo, anche lei molto seguita su TikTok, è apparsa piangente in un video. "Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5. Troppo presto per morire. Buon viaggio Misterpellapazzo". Lo ricorda invece così l'attore Massimo Cerbone. Al momento dunque nessuno riesce a darsi pace per una morte che forse si poteva evitare.

Leggi anche: Grave lutto nel cast di Harry Potter: morto uno dei protagonisti della serie