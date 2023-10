L’annuncio di Meta: social a pagamento. Come funzionerà tra poco Tecnologia

Social a pagamento, l’annuncio di Meta. Meta, l’azienda che gestisce i popolari social network Facebook, Instagram e WhatsApp, si prepara a lanciare un abbonamento. Questo permetterà agli utenti di evitare annunci pubblicitari personalizzati. In Europa, gli utenti di Facebook e Instagram avranno accesso a una versione a pagamento senza pubblicità. Il costo mensile varierà in base al tipo di accesso scelto: su desktop, sarà di 10 euro per ciascun account, mentre su mobile si arriverà a circa 13 euro, soprattutto per le commissioni addebitate da Apple e Google per i pagamenti in-app. Repubblica annuncia che ogni account aggiuntivo costerà circa 6 euro.

In realtà, già nel 2018, il magnate statunitense, davanti al Congresso degli Stati Uniti, aveva discusso la possibilità di un "abbonamento" per gli utenti desiderosi di eliminare la pubblicità. In quell'occasione, Zuckerberg aveva affermato che ci sarebbe sempre stata una versione gratuita di Facebook. Meta, l'azienda dietro Facebook, Instagram e Whatsapp, ha sviluppato questa strategia per adattarsi alle nuove norme europee sulla privacy. Lo scorso dicembre, infatti, l'Unione Europea ha ritenuto inadeguate le modalità con cui Meta chiede ai suoi utenti il consenso per mostrare annunci pubblicitari basati sulla loro attività online. In altre parole, i "termini di servizio" che gli utenti devono accettare per accedere ai social network non sono più sufficienti a giustificare questa pratica.

Di conseguenza, Meta sta valutando di offrire un’alternativa agli utenti: Facebook e Instagram rimarranno gratuiti per coloro che accettano di visualizzare annunci mirati sulla loro timeline. Gli altri utenti, ovvero coloro che non desiderano condividere la propria attività online con Meta, dovranno sottoscrivere un abbonamento.

Come funzionerà la versione premium

Una versione premium, di fatto, esiste già una versione. In diversi paesi, Italia compresa, Facebook e Instagram presentano la versione “Meta Verified”. Con un costo mensile di 13,99 euro su desktop e 16,99 euro su mobile, gli utenti possono ottenere una spunta blu di verifica dell’account e servizi aggiuntivi che riducono i rischi di furto d’identità. La novità qui è l’introduzione di Facebook e Instagram senza pubblicità, che al momento sarà disponibile solo in Europa, come riportato in un’anteprima da Wsj.

