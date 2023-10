Sanità, tutte le bugie di Meloni Politica

Riforma della Sanità, tutte le bugie di Meloni. “Giorgia Meloni non ha cambiato idea sui tagli proposti per la Sanità, continuando invece a deridere le persone, comprese quelle che l’hanno eletta. Sostenere che la Sanità sia una priorità ma che l’impegno non si quantifica in termini finanziari è un affronto aggiuntivo. Chiediamo a questo governo di investire i fondi necessari”. È la risposta che Elly Schlein, leader del Partito democratico, dà alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla questione dello smantellamento del sistema sanitario. >>>>> Ecco quanto guadagnano preti e suore Elly Schlein Sulla riforma della Sanità, tutte le bugie di Meloni Per quanto riguarda la riforma della Sanità, tutte le bugie di Meloni. L’attacco di Schlein. “Non è il Partito Democratico a dichiarare che questa manovra metterà ‘il Servizio Sanitario Nazionale sull’orlo del baratro’, ma lo afferma Gimbe, una Fondazione indipendente. Se la presidente Meloni pensa di poter continuare a governare basandosi sulla propaganda senza proteggere il Servizio Sanitario Nazionale, troverà un’opposizione forte e senza compromessi“, avverte la leader dem.

Schlein ha convocato per domani mattina alle 8.30 la segreteria del Pd, in modalità mista, presso il Nazareno. Questa riunione servirà anche per preparare quella della Direzione, programmata per giovedì.

Leggi anche: I social diventano a pagamento, l’annuncio di Meta.