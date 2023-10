Patty Pravo e la droga, confessione shock

L’intervista di Patty Pravo a Belve. La frase shock sulla droga. “La ragazza del Piper” è l’ospite della seconda puntata di Belve, trasmessa oggi, 3 ottobre 2023, in prima serata su Rai2. Francesca Fagnani conduce l’intervista in cui l’artista si racconta e parla dei suoi amori. Quando Fagnani chiede scherzosamente un elenco dei suoi mariti, Patty Pravo fatica a metterlo insieme, dato che sono stati così tanti. Dopo cinque matrimoni, Fagnani chiede se la cantante è rimasta in buoni rapporti con tutto il suo staff, e la risposta di Patty Pravo è divertita: “Beh, quasi con tutti”. Poi arriva la stoccata.

Patty Pravo

Intervista di Patty Pravo a Belve, la frase shock

La cantante originaria di Venezia ospite di Fagnani: l’intervista di Patty Pravo a Belve è scioccante. La conduttrice solleva anche il tema delle droghe, chiedendo se l’artista ne abbia provate tutte. La risposta di Patty Pravo è chiara: “Certo, ma chi può fare questo lavoro senza anfetamine?”. Fagnani continua: “Sono più timidi a dirlo?”. Patty Pravo risponde: “Non perché sono timidi, semplicemente non lo dicono“. Fagnani approfondisce chiedendo se si riferisce agli anni ’70 o anche al presente, e Patty Pravo afferma: “In generale”. Quando la conduttrice domanda degli effetti, la cantante spiega: “Ti tengono sveglio, lavori così tanto che a volte non riesci a dormire affatto, hai una grande vitalità”.

Patty Pravo condivide anche i suoi inizi nel mondo del successo, che sono arrivati da giovane. Quando Fagnani chiede se sia stata in grado di gestirli o se ne sia stata sopraffatta, la cantante rivela: “Non sopraffatta, ma mio padre mi diede la maggiore età a 16 anni, e non sapevo nulla di tutto questo; mi dedicavo e lasciavo agli altri il compito di gestire”. Fagnani chiede se si riferisce alla gestione dei soldi, e Pravo conferma: “Esatto”. La conduttrice prosegue: “Ti hanno anche un po’ truffata?” E la risposta di Patty Pravo è chiara: “Certo, e non solo loro”.